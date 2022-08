Lutto nel cinema, è morta l’attrice Charlbi Dean

Redazione di

31/08/2022

È morta l’attrice Charlbi Dean, protagonista del film Triangle of Sadness, vincitore della Palma d’oro al 75° Festival di Cannes. Aveva 32 anni.

Charlbi Dean è scomparsa lunedì scorso, 29 agosto, a causa di una malattia inaspettata e improvvisa, come riferito da un portavoce della famiglia, ma senza fornire ulteriori dettagli.

Charlbi Dean era originaria del Sud Africa e aveva cominciato la sua carriera professionale come modella. Il primo film è del 2010: la commedia Spud con Troye Sivan e John Cleese.

Il suo ruolo in Triangle of Sadness è stato il più importante della sua purtroppo breve carriera, accolto positivamente a Cannes.

Dopo il trionfo in Francia, l’attrice ha scritto: “Congratulazioni alla nostra famiglia, ce l’abbiamo fatta!!!” e, rivolgendosi, al regista Ruben Östlund, ha affermato: “ti sarò per sempre grata per aver creduto in me come parte del tuo genio”.

Dean era fidanzata con il modello maschile Luke Volker.