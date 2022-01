Si è spento a 94 anni

Addio a Sidney Poitier, il famoso attore, regista e attivista di Hollywood, interprete di tanti film di successo come La calda notte dell’ispettore Tibbs e Indovina chi viene a cena?. L’artista aveva 94 anni e non si sa, al momento, nulla sulla causa della sua morte.

Poitier si è affermato come uno dei migliori attori americani di tutti i tempi. Ha fatto la storia come il primo uomo di colore a vincere un premio Oscar come migliore attore.

Poitier, che ha sempre rifiutato ruoli cinematografici basati su stereotipi razziali offensivi, si è guadagnato il plauso per avere interpretato uomini dignitosi e intelligenti in punti di riferimento degli anni ’60 come I gigli del campo, Una macchia di blu, Il calore della notte.

Poitier diceva di sentirsi responsabile di rappresentare l’eccellenza nera in un momento in cui la stragrande maggioranza delle star del cinema erano bianche e molti artisti neri erano relegati a ruoli da sottomessi o sciocchi.

Poitier era considerato uno ‘statista’ nell’industria cinematografica, celebrato per la sua coscienza sociale e ammirato per il suo portamento regale.

Poitier ha vinto l’Oscar come miglior attore nel 1964 per la sua rappresentazione di un ex militare che aiuta le suore della Germania orientale a costruire una cappella nel film I gigli del campo.

Il primo uomo di colore a vincere la statuetta e l’unico fino al 2002 quando l’Oscar andò a Denzel Washington e proprio in quell’anno ricevette anche un Oscar alla carriera “in riconoscimento dei suoi straordinari successi come artista e come essere umano”.