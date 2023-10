Aveva 83 anni

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Burt Young, pseudonimo di Geraldo “Jerry” Tommaso DeLouise, l’attore che ha interpretato il ruolo di Paulie Pennino nella celebre saga di Rocky. Young è deceduto il 14 ottobre a Los Angeles all’età di 83 anni, come confermato dalla figlia Anne Morea Steingieser al New York Times. La sua carriera è stata caratterizzata da ruoli di duri e proletari italoamericani.

L’inizio di una carriera straordinaria

Burt Young, nato nel Queens, a New York, il 30 aprile 1940, ha iniziato la sua carriera lavorando in vari settori, tra cui il commercio di tappeti. Tuttavia, la sua passione per la recitazione lo ha portato a studiare all’Actors Studio con il famoso mentore Lee Strasberg. Il suo debutto come attore è avvenuto all’età di 28 anni in una commedia teatrale.

Icona dei personaggi “duri”

I primi ruoli cinematografici di Young sono stati caratterizzati da storie legate al crimine, tra cui La gang che non sapeva sparare (1971), Il mio uomo è una canaglia (1971) e Rubare alla mafia è un suicidio (1972). La sua scelta del nome d’arte, Burt Young, è stata un omaggio ai suoi attori e cantanti preferiti, Burt Lancaster e Neil Young.

Il ruolo indimenticabile di Paulie Pennino

La svolta nella carriera di Burt Young è giunta con il ruolo di Paulie Pennino nella saga di Rocky, in cui ha interpretato il cognato di Sylvester Stallone, Rocky Balboa. Il personaggio di Paulie è stato una presenza costante in tutti i film della serie, a partire da quello inaugurale del 1976. Young ha portato sullo schermo l’essenza di un pugile semi-dilettante dal carattere burbero e spigoloso.

Attore versatile

Oltre al suo ruolo indimenticabile in Rocky, Burt Young ha recitato in una vasta gamma di film, distinguendosi per la sua versatilità. Ha lavorato con registi italiani in diverse occasioni, tra cui Sergio Leone per il film C’era una volta in America (1984). Ha interpretato una varietà di personaggi in film come Convoy – Trincea d’asfalto (1978), California Dolls (1981), Oltre il ponte di Brooklyn (1984) e molti altri.