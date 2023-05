Aveva 70 anni

È morta, all’età di 70 anni, la giornalista Maria Giovanna Maglie, malata da tempo.

Ne ha dato notizia, su Twitter, Francesca Chaouqui con queste parole: “Amici miei, @mgmaglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini (ospedale di Roma, n.d.r.) la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”.

Scrittrice, giornalista, saggista e opinionista, Maria Giovanna Maglie è nata a Venezia il 3 agosto 1952, ha studiato a Roma e ha cominciato a fare la giornalista nel 1979. Ha lavorato in America Latina, in Medio Oriente, negli Stati Uniti, dove ha vissuto 15 anni a New York. Nel 1989 viene assunta in RAI, dal 2015 diventa editorialista di politica statunitense per il sito Dagospia. Ha lavorato per diversi quotidiani come il Giornale e Il Foglio, oltre che per Radio Radicale e Radio 24. È stata anche scrittrice: tra i suoi libri la biografia di Oriana Fallaci e alcuni saggi su argomenti di politica internazionale.È stata spesso ospite dei talk show della Rai, di Mediaset e La7.

Enrico Mentana, direttore del TG di La7, ha affermato: “Se n’è andata Maria Giovanna Maglie, giornalista battagliera, donna forte, con le sue idee e la sua vis polemica. Ognuno la ricorda a modo suo, secondo le sue passioni e le sue sensibilità”.

E Matteo Salvini, vice premier: “Buon viaggio Maria Giovanna, amica dalla voce forte e originale, oratrice appassionata, giornalista e intellettuale raffinata, soprattutto donna coraggiosa, indipendente e libera. L’Italia aveva ancora tanto bisogno di te, ci mancherai amica mia”.