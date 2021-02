Aveva 27 anni

Morto Lucas , il fratello di Dayane Mello , concorrente del Grande Fratello VIP .

, il fratello di , concorrente del . Lucas aveva 27 anni, vittima di un incidente stradale.

Dayane Mello è uscita dalla Casa del GFVIP.

Dramma al Grande Fratello VIP, il reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini.

È morto Lucas, 27 anni, fratello minore di Dayane Mello, uno dei finalisti. La concorrente è uscita dalla Casa del GFVIP dopo essere stata avvisata.

La notizia è stata data Juliano, altro fratello di Dayana, con un post condiviso su Instagram.

Juliano, dopo avere cambiato la propria immagine del profilo con una foto nera e con la scritta ‘Fratello in lutto’, ha scritto: «Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello, ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Mandiamo tanta energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciatevi e amatevi di più, la vita è davvero corta».

Lo staff del Grande Fratello VIP, confermando la notizia, ha dichiarato: «Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato. Dayane sarà informata quanto prima. Nel frattempo vi chiediamo di dedicare un pensiero alla sua famiglia. Facciamoci sentire più vicini possibile e continuiamo a darle tutto l’affetto di cui ha bisogno. Grazie, Staff».