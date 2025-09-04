Aveva 91 anni

Con profondo dolore Armani comunica la scomparsa del fondatore Giorgio Armani, leggenda della moda italiana.

Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore: Giorgio Armani. Lo stilista si è spento il 4 settembre 2025, all’età di 91 anni. La nota ufficiale sottolinea il ruolo centrale di Armani: «il suo ideatore, fondatore e instancabile motore», parole che conservano il tono istituzionale e riverente della comunicazione aziendale.

Eredità e influenza

Armani ha guidato il suo brand con coerenza e visione. Fin dalle origini, ha incarnato un’estetica elegante e controllata. Il marchio è oggi una realtà globale con ricavi superiori a 2,3 miliardi di euro nel 2024 Lo stilista ha rivoluzionato il concetto di abbigliamento professionale e la moda femminile rilassata. Ha sviluppato linee innovative in prêt-à-porter, profumi e soluzioni lifestyle, mantenendo una visione coerente e autonoma.

Omaggio alla carriera

Il suo percorso iniziò alla Rinascente di Milano e proseguì con una chiamata da Nino Cerruti, per rinnovare la linea Hitman. Nel 1974 nacque la linea Armani by Sicons. L’anno successivo, insieme a Sergio Galeotti, fondò l’azienda Giorgio Armani, avviando un impero dello stile senza compromessi.

Impatto culturale e collaborazioni

Armani vestì volti noti del cinema e contribuì alla costume design di film iconici come American Gigolò, Il cavaliere oscuro, The Wolf of Wall Street e altri. Celebrità e testimoni del mondo della moda, della cultura e dello spettacolo hanno spesso espresso ammirazione per la sua eleganza sobria e la sua integrità creativa.

Il designer ha sempre gestito la sua azienda con rigore. È stato lui a mantenere pieno controllo creativo e operativo, senza aprire a investitori esterni o quotazioni. Negli ultimi anni ha guidato il gruppo verso una transizione graduale, affidando compiti chiave a collaboratori di fiducia come Leo Dell’Orco.

Tributi e onori.

Ha ricevuto riconoscimenti prestigiosi, fra cui premi americani e il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2021. Lo stile Armani ha influenzato generazioni, promuovendo talenti emergenti e una moda inclusiva e sofisticata.