Con profondo dolore Armani comunica la scomparsa del fondatore Giorgio Armani, leggenda della moda italiana.
Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore: Giorgio Armani. Lo stilista si è spento il 4 settembre 2025, all’età di 91 anni. La nota ufficiale sottolinea il ruolo centrale di Armani: «il suo ideatore, fondatore e instancabile motore», parole che conservano il tono istituzionale e riverente della comunicazione aziendale.
Eredità e influenza
Armani ha guidato il suo brand con coerenza e visione. Fin dalle origini, ha incarnato un’estetica elegante e controllata. Il marchio è oggi una realtà globale con ricavi superiori a 2,3 miliardi di euro nel 2024 Lo stilista ha rivoluzionato il concetto di abbigliamento professionale e la moda femminile rilassata. Ha sviluppato linee innovative in prêt-à-porter, profumi e soluzioni lifestyle, mantenendo una visione coerente e autonoma.
Omaggio alla carriera
Il suo percorso iniziò alla Rinascente di Milano e proseguì con una chiamata da Nino Cerruti, per rinnovare la linea Hitman. Nel 1974 nacque la linea Armani by Sicons. L’anno successivo, insieme a Sergio Galeotti, fondò l’azienda Giorgio Armani, avviando un impero dello stile senza compromessi.
Impatto culturale e collaborazioni
Armani vestì volti noti del cinema e contribuì alla costume design di film iconici come American Gigolò, Il cavaliere oscuro, The Wolf of Wall Street e altri. Celebrità e testimoni del mondo della moda, della cultura e dello spettacolo hanno spesso espresso ammirazione per la sua eleganza sobria e la sua integrità creativa.
Il designer ha sempre gestito la sua azienda con rigore. È stato lui a mantenere pieno controllo creativo e operativo, senza aprire a investitori esterni o quotazioni. Negli ultimi anni ha guidato il gruppo verso una transizione graduale, affidando compiti chiave a collaboratori di fiducia come Leo Dell’Orco.
Tributi e onori.
Ha ricevuto riconoscimenti prestigiosi, fra cui premi americani e il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2021. Lo stile Armani ha influenzato generazioni, promuovendo talenti emergenti e una moda inclusiva e sofisticata.
