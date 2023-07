Ma gli incontri di preghiera potranno continuare

La statua della Madonna, insieme a San Michele Arcangelo, le panche e i paletti per il distanziamento sociale sono stati rimossi dal viale Campo delle Rose a Trevignano Romano, il luogo noto per le presunte apparizioni mariane. L’immagine della Madonna è ora custodita in chiesa, mentre il campo rimane adornato dal crocefisso, la capanna e la croce blu. Lo riporta FanPage.

L’associazione Madonna di Trevignano Ets ha impugnato l’ordinanza del Comune, emessa tre mesi fa, che richiedeva la rimozione dei manufatti abusivi presenti nel campo. Il ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale è stato respinto, e così Gisella Cardia e suo marito Gianni hanno fatto appello al Consiglio di Stato. Anche quest’ultimo ha confermato la sentenza: tutti i manufatti abusivi devono essere rimossi.

Il motivo di tale disposizione deriva dal fatto che, nonostante il campo sia di proprietà dell’associazione e sia stato acquistato da un ristoratore locale, si trova all’interno del Parco di Bracciano e Martignano ed è soggetto a vincolo paesaggistico ad uso esclusivamente agricolo. Pertanto, non è consentita la costruzione di alcuna struttura. Tuttavia, la sentenza del Consiglio di Stato non vieta i raduni di preghiera, permettendo così di mantenere la “libertà di culto” in quel luogo.

La veggente ha dichiarato in precedenza ai suoi seguaci che non arretrerà di un millimetro e che rimarrà lì insieme a tutte le persone che la sostengono. L’intenzione è quella di continuare le preghiere sulla collina, che secondo la veggente stessa, è il luogo dove la Madonna le sarebbe apparsa mensilmente per consegnarle messaggi destinati ai fedeli. Statue e panche potranno essere portate e posizionate ogni tre del mese durante gli appuntamenti di preghiera, e rimosse successivamente.

Questa settimana, gli agenti della polizia locale verificheranno il rispetto dell’ordinanza, così come hanno fatto per la rimozione del tetto abusivo presente nella zona. La battaglia legale continua mentre la comunità si impegna a mantenere viva la preghiera sul luogo che ha un significato spirituale profondo per molti fedeli.