In Puglia

Un tragico ritrovamento ha scosso la città di Barletta, in Puglia, dove una donna di 73 anni e suo figlio di 53 anni sono stati trovati morti all’interno della loro abitazione di famiglia.

L’allarme è stato lanciato dal marito della donna, che da alcuni giorni non riusciva a mettersi in contatto con sua moglie. I cadaveri della donna e del figlio erano in due stanze separate, e il figlio presentava ustioni sul corpo, suggerendo la possibilità che siano state provocate da una sostanza caustica.

Le indagini sono in corso, e i carabinieri stanno conducendo le indagini sotto il coordinamento della procura di Trani. Il procuratore di turno ha disposto l’ispezione cadaverica per raccogliere ulteriori informazioni sulla causa della morte dei due membri della famiglia.