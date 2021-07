Cos'ha svelato il conduttore de I Fatti Vostri

Domani, venerdì 9 luglio, alle 12, ci saranno i funerali di Raffaella Carrà e della collega, intervenendo a Estate in Diretta su Rai1, ha parlato Giancarlo Magalli.

«Il riconoscimento delle proprie capacità le piaceva e lo pretendeva – ha dichiarato il conduttore de I Fatti Vostri – e aveva ragione, sapeva di essere brava ma non ha mai amato la mondanità, mai andata a una cena, una festa, una prima. Giocava a carte al mare, erano costretti a giocare a perdere perché se perdeva lei si arrabbiava. Il mare, Cala Piccola, era il suo regno. In estate lei godeva circondata da gente della Rai, come Biagio Agnes. Continuava a rimanere nell’ambiente».

Magalli ha svelato che la Carrà «aveva paura delle malattie e il Covid l’ha tenuta molto segregata. Doveva ricominciare il programma A raccontare comincia tu, ma non voleva farlo perché non voleva intervistare gente con le mascherine. Voleva fare le interviste classiche e diceva che quando il tutto fosse finito lo avrebbe fatto».