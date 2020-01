Lo ha rivelato una fonte al magazine People

Kobe e Vanessa Bryant avevano stretto un patto che, alla luce di quanto accaduto alla star dell’NBA, ha avuto purtroppo un senso: la coppia mai sarebbe salita a bordo di un elicottero insieme. Lo ha rivelato People.

Kobe Bryant, 41 anni, e la figlia tredicenne Gianna, sono stati tra le nove vittime di un incidente avvenuto domenica scorsa, 26 gennaio, a Calabasas, in California.

Una fonte ha rivelato al magazine statunitense che «Kobe e Vanessa avevano stretto un accordo», ovvero «che non avrebbero mai volato insieme su un elicottero». La fonte ha aggiunto che Kobe saliva a bordo di un elicottero solo se pilotato da Ara Zobayan, rimasto anche lui ucciso.

Non si conosce, però, l’esatto motivo alla base di questo patto, sebbene molte coppie con figli decidino di non volare insieme nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto. In effetti, come rimarcato da BusinessInsider.com, sui profili social di entrambi ci sono poche foto in cui la coppia si trova insieme a bordo di un elicottero: uno scatto risale al San Valentino del 2015.

Kobe e Vanessa Bryant, oltre alla povera Gianna, avevano altre tre figlie: Natalia (17 anni), Bianka (3) e Capri, nata a giugno.

Il cestista, in un’intervista del 2018, disse di avere cominciato a viaggiare in elicottero per trascorrere più tempo con le figlie invece di perderlo in mezzo al traffico di Los Angeles. Un giorno Kobe si perse anche la recita scolastica di una delle sue bambine a causa delle troppe auto in giro in città.