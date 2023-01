In corso disservizio

Da oltre 36 ore è impossibile accedere alle caselle mail Libero.it e Virgilio.it. Il guasto alle infrastrutture del provider impedisce di utilizzare la posta elettronica di nove milioni di utenti attivi, tra cui numerose piccole aziende e studi professionali che utilizzano i servizi di ItaliaOnLine.

La posta certificata (PEC) di Libero, invece, funziona regolarmente. Le prime segnalazioni di disservizi sono arrivate nella notte tra domenica e lunedì e da allora, come assicurato dalla società, “i tecnici sono al lavoro senza interruzione. ItaliaOnLine assicura che nessun messaggio andrà perduto e che gli archivi non saranno compromessi”.

L’azienda ha escluso che il disservizio sia stato causato da un attacco hacker: “Si tratta di un problema di natura tecnico esclusivamente interno, il che significa che escludiamo categoricamente potenziali attacchi hacker e che i dati dei nostri utenti, che sono il bene più prezioso, non sono in pericolo”.

Questo, infine, il messaggio che compare agli utenti: “Ciao, come sai da alcune ore la Libero Mail/Virgilio Mail è irraggiungibile a causa di un problema tecnico. Stiamo lavorando perché nel più breve tempo possibile tutte le caselle tornino a funzionare. Escludiamo in ogni caso la perdita di dati. In 25 anni di servizio fedele agli utenti italiani, non ci è mai successo di restare off-line per così tanto tempo. Stiamo leggendo tutti i vostri messaggi, sappiamo che contate su di noi per comunicare, per questo stiamo correndo per ritornare online insieme quanto prima. Grazie per la vostra pazienza e soprattutto per la vostra fedeltà. Lo staff di Libero”.