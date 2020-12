È successo in Malesia

Rozaidi Hashim, 50 anni, di professione rider, è rimasto scioccato quando ha visto tre uomini scaricare da un camion un cane adulto in un cassonetto. È successo a Jalan Cheras, in Malesia.

Il povero animale, come raccontato da TheStar.com, è stato trovato, legato, all’interno di un grande sacchetto di plastica trasparente.

L’uomo ha raccontato: «Hanno scaricato il cane e se ne sono andati. Mi sono precipitato dal cane e ho notato che aveva un’enorme ferita al collo». Quindi, ha aperto il sacchetto e ha dato subito dell’acqua all’animale, dopodiché ha contattato un’associazione di soccorso canino: «Ero quasi in lacrime, vedendo le condizioni pietose del cane».

Rozaidi, che ha preso nota della targa del camion, ha detto: «Come possono le persone scaricare un cane malato come se fosse spazzatura».

L’associazione Malaysian Dogs Deserve Better (MDDB), contattata dall’uomo, ha immediatamente inviato un volontario sul posto per salvare il cane che, nel frattempo, si era rifiugiato in una fogna. Il volontario ha chiamato i vigili del fuoco che sono riusciti a prendere l’animale e a consegnarglielo, come raccontato da Irene Low, direttrice di MDDB e coordinatrice dei soccorsi.

Il cane è stato poi portato in una clinica veterinaria a Puchong dove, oltre alla ferita, è stata riscontrata l’anemia. Il veterinario sospetta che la lesione sia stata causata da una catena stretta attorno al collo.

Il cane, chiamato Rozi, è in cura. Il driver, invece, ha denunciato quanto successo alla Polizia.