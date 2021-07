Addio a Raffaella Carrà, “sono disperato”, le parole di Malgioglio

05/07/2021

Cristiano Malgioglio ha lasciato un ricordo commosso su Instagram di Raffaella Carrà, scomparsa oggi all’età di 78 anni. Scrive su Malgioglio: «Raffaella amore mio… sono disperato. Non posso credere che ci hai lasciati. Sento che mi manca anche il ❤ cuore. Ti avevo sentita qualche mese fa… ricordo che mi avevi detto: Cristiano quando arrivi tu la TV cambia colore ti prego non cambiare mai. Le tue parole mi avevano emozionato. Sei stata molto importante per me e adesso ho tante lacrime da versare. Non mi aspettavo di avere questo dolore. Ti amerò per sempre». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal) Poco dopo la diffusione della notizia, Malgioglio su Twitter ha scritto: «Sono addolorato e piango una amica meravigliosa. Artista meravigliosa. Oggi ho il cuore a pezzi. Riposa in pace e non ti dimenticherò mai… mia adorata #raffaellacarrà. Che triste la vita».



