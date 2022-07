Omicidio a Malnate (Varese)

Omicidio a Malnate, comune della provincia di Varese. Ieri sera, venerdì 22 luglio, intorno alle 20.30, quando è tornato dal lavoro, il figlio della 73enne Carmella Fabozzi ha trovato la madre morta.

Stando a quanto si è appreso, la donna riportava sul corpo i segni di un’aggressione e dai primi accertamenti è stata colpita più volte con un corpo contundente. Il figlio, che ha subito avvisato i carabinieri, abitava con la madre. I condomini non si sono accorti di niente. Gli investigatori stanno controllando anche le immagini delle telecamere di video sorveglianza con l’obiettivo di trovare qualche traccia per risalire all’assassino. Non si esclude alcuna pista. Pare, però, che la famiglia non avesse problemi economici.

Il figlio ha raccontato ai militari di avere trovato la porta aperta e il cadavee della madre a terra, in una pozza di sangue. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, la 73enne è stata colpita ripetutamente, forse a scopo di rapina, con uno o più corpi contundenti. Carmela Fabozzi era vedova e, forse, ha aperto la porta al suo assassino, visto l’assenza di segni di scasso. Sarebbe stata aggredita nel salotto di casa, dov’è stata trovata dal figlio. I militari del Nucleo Investigativo di Varese hanno sequestrato il cellulare della donna, per ricostruire le sue ultime ore di vita.