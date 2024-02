Le previsioni

In questo periodo di Carnevale il ciclone Pulcinella minaccia di portare una svolta umida e fredda ai festeggiamenti. Antonio Sanò, esperto de iLMeteo.it, ha annunciato l’arrivo di condizioni meteorologiche avverse per il fine settimana, con le prime piogge significative che colpiranno il Nord e parti della Toscana già oggi.

Fine Settimana di Pioggia e Neve

Le previsioni dettagliano una diffusione di piogge e nevicate nelle ore a venire, interessando principalmente Liguria e Lombardia ed estendendosi al Piemonte e, successivamente, al Nord-Est. La neve, prevista abbondante oltre i 1300 metri, porterà accumuli notevoli: fino a 60 cm in Lombardia e quantitativi significativi in Valle d’Aosta e Piemonte. Il vento di Scirocco agiterà il Centro, le Alpi e le isole maggiori, con raffiche particolarmente intense in Sicilia.

Sabato: il Clou del Maltempo

Il sabato segnerà il picco dell’instabilità atmosferica, con piogge e temporali che si estenderanno a gran parte della penisola. Gli effetti saranno maggiormente avvertiti sul lato occidentale e nel Triveneto, ma anche Nord-Ovest, il lato tirrenico, la Sardegna e la Sicilia non saranno risparmiati. Le Alpi continueranno a ricevere neve fresca, con previsioni di ulteriori accumuli considerevoli, mentre gli Appennini rimarranno al di fuori della cornice invernale per le temperature troppo elevate.

Domenica di Carnevale e Cambiamenti Climatici

La domenica, nel cuore delle celebrazioni carnevalesche, promette una tregua con momenti asciutti grazie ai venti che ruoteranno da Nord-Ovest. Questo porterà a un calo delle temperature e a un miglioramento parziale del tempo al Nord, mentre Centro e Sud continueranno a fare i conti con le residue instabilità. Il mare, agitato, presenterà onde significative, rendendo questo Carnevale 2024 memorabile non solo per le sue festività ma anche per un’imprevista svolta meteo caratterizzata da condizioni estreme di pioggia, neve e mareggiate.