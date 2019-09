Il bimbo di due anni aveva subito un improvviso spasmo, nella macchina bloccata dal traffico su un cavalcavia

Un rider, o pizza-boy, uno di quei giovani che consegnano le pizze a domicilio in motorino, è l’ero del giorno, in Thailandia. Il ragazzo ha contribuito a salvare un bambino di due anni, colpito da un improvviso spasmo e che i genitori non riuscivano a portare in ospedale perché bloccati dal traffico di Bangkok. L’episodio è venuto alla luce perché la madre del bimbo ha ringraziato il motociclista, mostrando il video dell’intervent. “Grazie al mio eroe, per aver aiutato il mio bambino”, ha scritto la donna, Ployly M Kaewya, in un messaggio sul suo account Facebook.

La donna ha cercato di contattare la sua società, per avere i nomi del motociclista, diventato subito eroe per gli utenti dei social media dopo che Ployly M Kaewya ha pubblicato quel video che mostrava un rider pronto nell’aiutare a salvare il suo bambino di due anni, Pla Wan.

Il bambino e i suoi genitori erano bloccati nel traffico su un cavalcavia quando Pla Wan ha accusato improvvisamente uno spasmo. I genitori avevano un disperato bisogno di portarlo in ospedale, ma il traffico lo ha reso impossibile. Fu allora che è passato un motociclista che consegnava pizze a domicilio.



“Per favore, aiutaci. Il ragazzo è gravemente malato”, ha detto la madre mentre il pizza-boy si fermava. Lei e il suo bambino sono saliti sulla motocicletta e sono corsi verso l’ospedale, che si trovava vicino, dall’altra parte della strada. Dopo aver lasciato i due al conducente di un mototaxi dall’altra parte della strada, il rider, un uomo di 33 anni poi identificato, ha quindi proseguito la sua strada per consegnare la pizza, che si era danneggiata perché la donna e il bambino ci si erano seduti sopra.

“Mi ci è voluto un po ‘di tempo per decidere se pubblicare questo video … perché ogni volta che lo vedo, come madre, mi sento spezzare il cuore”, ha scritto Ployly M Kaewya su Facebook.

Tutto è andato per il meglio e il bimbo sta benissimo, come dimostra un nuovo post su facebook.