“Mamma!”: il nuovo singolo di Giulia Mei

“una canzone dal gusto dance, tra arpeggiator e synth per raccontare questi tempi duri pieni di ipocrisie e contraddizioni.”

Giulia Mei Il videoclip dal 21 aprile

Oggi esce in digitale e in radio “MAMMA!” (ascolta QUI), il nuovo singolo di Giulia Mei (etichetta discografica Snowball Music Group), pseudonimo della cantautrice palermitana Giulia Catuogno: un brano apparentemente leggero, ma che accarezza temi come la violenza contro il personale sanitario, il ponte di Genova o l’ambiguo mondo di Tik Tok.

Giulia, che si è appena aggiudicata la vittoria dell’ottava edizione del concorso musicale “Genova per Voi” (a lei sono andate la Targa Siae per la migliore autrice e il contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi), racconta così il nuovo brano, di cui ha scritto testo e musica:

“Mamma, ti prometto che mi laureo/e mi trovo un posto fisso/ proprio accanto al crocifisso” recita il ritornello della canzone, volendo sarcasticamente alludere a quanto nonostante le problematiche della vita e del mondo siano ben più serie (specialmente in questo momento storico), nella nostra societá sembri piú importante garantire delle futili etichette, voltando la testa dall’altra parte.”

La produzione è a cura di Giulia Mei,

Vittorio Di Matteo e Dheli (Gabriele Deliperi). Il mix e mastering sono di Icaro Tealdi (Icarus Studio).