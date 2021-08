Succede in Inghilterra

Una mamma inglese ha preso 1000 lezioni di guida negli ultimi 30 anni ma non ha ancora superato l’esame perché sviene quando si mette al volante. Lo racconta LadBible.com.

Isabelle Stedman, di Ampthill, nel Bedfordshire, ha avuto la sua prima lezione quando aveva 17 anni. Oggi di anni ne ha 47 ma viene sempre sopraffatta dalla paura e trova soprattutto difficile affrontare le rotonde.

Nel corso degli anni, Isabelle stima di avere speso più di 10.000 sterline in lezioni (circa 11mila euro) ma non si è mai avvicinata al raggiungimento dell’obiettivo: il conseguimento della patente.

«Imparo da 30 anni ma ogni volta che salgo in macchina mi sembra di non essere mai stata in un’auto prima ed è terrificante», ha detto la donna, che di professione fa la commessa in un supermercato.

«Non riesco a capirlo ma è come se il mio cervello si spegnesse e perdo conoscenza per alcuni secondi. Quando mi sveglio, mi trovo sul ciglio della strada perché l’istruttore ha dovuto prendere il volante e vengo così sopraffatta che piango e torno a a casa», ha continuato.

Tuttavia, «non vedo davvero l’ora di guidare in modo da potere portare mia figlia all’università e visitare la mia famiglia in giro per il paese ma è così traumatizzante che temo che non imparerò mai». La donna ha aggiunto: «Probabilmente i miei figli supereranno entrambi i test prima di me».

Il suo più recente blackout è accaduto mentre si è avvicinata a una rotonda durante un corso intensivo di una settimana. Isabelle ha ricordato: «È stata la settimana più traumatizzante della mia vita. Sono arrivata al terzo giorno del corso e mi stavo avvicinando nervosamente a una rotonda. Prima che me ne rendessi conto, eravamo sul ciglio della strada e l’istruttore mi stava dicendo che aveva dovuto afferrare il volante dopo che ero appena svenuta».

E ancora: «Singhiozzavo per la paura e la delusione: volevo solo andare a casa e dormire per ore perché l’intera esperienza mi aveva completamente svuotato»

I suoi figli Dominic, 22 anni, e Stella, 17, ora stanno prendendo lezioni senza problemi. La mamma single ha detto: «Gli amici si offrono di portare i miei figli nei posti quando non posso. Ma mi imbarazza così tanto: preferisco fargli prendere un taxi piuttosto che fare affidamento sugli altri. Non è che odio guidare, lo vorrei, ma mi sembra impossibile. Devo sperare che un giorno ci riuscirò».