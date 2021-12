Approvata la Legge di Bilancio 2022

Via libera definitivo alla Manovra 2022 con 355 sì e 45 no dall’Aula della Camera dei Deputati. Il provvedimento ora è legge. Proteste in Aula di Fratelli d’Italia e Alternativa, richiamati dal presidente Roberto Fico: “Non è uno stadio”.

Qui le novità su Fisco e Finanza. Ci sono novità sul fronte del Reddito di Cittadinanza.

Infatti, in sintesi, il Reddito di Cittadinanza è finanziato con un ulteriore miliardo di euro ogni anno. Rafforzati i controlli e introdotti correttivi alle modalità di corresponsione, che prevedono una revisione della disciplina delle offerte di lavoro congrue e un décalage del beneficio mensile per i soggetti occupabili.

Infatti, come spiegato su FiscoeTasse.com, la Legge di Bilancio prevede:

Gli obblighi di lavoro diventano piu stringenti perché il sussidio decade dopo due e non tre offerte di lavoro rifiutate . Inoltre, le offerte di lavoro si considerano congrue con distanze anche maggiori dalla residenza (entro 80 chilometri dalla residenza del beneficiario o aggiungibile nel limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, se si tratta di prima offerta, ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta). Inoltre, in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o parziale i limiti di distanza e temporali restano le stesse per entrambe le offerte.

Previsti maggiori controlli anche sulla situazione della fedina penale dei componenti del nucleo familiare, con uno scambio integrale dei dati tra INPS e Ministero della Giustizia . Il controllo dell'INPS sarà su base annuale, entro il 31 marzo. La verifica avverrà sui requisiti patrimoniali dichiarati nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) in collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Agenzia delle entrate e col supporto del Corpo della guardia di finanza, e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'INPS, inoltre, trasmetterà al Ministero della giustizia l'elenco dei soggetti be­neficiari del RDC per la verifica di eventuali sentenze a loro carico passate in giudicato da meno di dieci anni.

S'introduce la verifica sui patrimoni all'estero grazie a un incrocio di dati con le autorità straniere.

Altra novità riguarda l’obbligo di impiego da parte dei Comuni, nell’ambito di progetti utili alla collettività. I Comuni possono impiegare alemeno un terzo dei percettori della misura che sono lì residenti. E tali attività sono a titolo gratuito, non comportano l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego e non sono ammissibili a una prestazione di lavoro subordinato e parasubordinato.

La Manovra prevede, infine, la riduzione dell’importo in caso di rifiuto delle offerte di lavoro. Quindi, dal 1° gennaio 2022, l’importo mensile del RDC è ri­dotto di 5 euro per cia­scun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è rifiutata un’offerta di lavoro congrua.

Tuttavia, la riduzione non riguarda i nuclei familiari in cui non ci siano componenti tenuti agli obblighi di lavoro; i nuclei familiari in cui sia presente un soggetto minore di tre anni di età o una persona con disabilità grave; i casi in cui il beneficio risulti inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

La riduzione è sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia avviato attività da lavoro da almeno un mese e il beneficio è rideterminato nelle modalità ordinarie. La riduzione continua ad essere applicata anche a seguito dell’eventuale rinnovo.