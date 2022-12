L'annuncio di Pella (FI)

“L’abbassamento della soglia a 30 euro per l’utilizzo del POS è un’ipotesi allo studio, la stessa presidente Meloni aveva parlato a noi relatori e ai capigruppo di questa trattativa che lei stessa ha portato avanti con l’Europa. La possibilità di scendere ci è stata richiesta”.

Così Roberto Pella, deputato di Forza Italia e uno dei relatori della Manovra, a 24 Mattino su Radio 24.

Giuseppe Conte, leader del MoVimento 5 Stelle, su Twitter ha reagito così: “Reazione fermissima, quella del Governo Meloni. Innalzamento tetto del contante, fatto. Abolizione della libertà di pagare con carta sotto i 60 euro, fatto. Benefici penitenziari e scarcerazioni per i corrotti della Pubblica amministrazione, fatto”.

Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi – Sinistra ad Agorà ha detto: “C’è poco da fare, questa manovra strizza l’occhio agli evasori, perché se in un Paese come il nostro aumenti il tetto del contante, intervieni per limitare l’uso del pos e della moneta elettronica, questo è il messaggio che lanci. L’idea che questa destra propaganda e cioè che l’evasione fiscale c’è perché le tasse sono troppo alte è assolutamente insopportabile: è un falso clamoroso, il peso fiscale in questo Paese è distribuito in modo iniquo. Le tasse sono alte per la stragrande maggioranza dei cittadini che le pagano fino all’ultimo centesimo e sono troppo basse per le grandi ricchezze, questa è la verità”.