A Castiglione delle Stiviere (Mantova)

Nella serata di ieri, mercoledì 27 settembre, a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, una mietitrice ha reciso la gamba di un giovane uomo di trent’anni mentre lui si trovava in un campo di mais. Le circostanze dell’incidente rimangono ancora avvolte dal mistero ma gli investigatori stanno cercando di fare luce su questa tragica vicenda.

L’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30 in un campo di mais situato tra via Levadello e via Mazzadonne, in prossimità della strada provinciale. Il giovane, apparentemente, stava dormendo nel campo quando la mietitrice ha iniziato la sua operazione di trebbiatura. Non è chiaro perché il giovane si trovasse lì in quel momento, se stesse cercando riparo o se si fosse addormentato dopo una giornata di lavoro faticosa.

L’agricoltore responsabile dell’uso della mietitrice ha immediatamente interrotto l’operazione quando ha udito le grida del giovane e ha chiamato immediatamente i soccorsi. La gamba del trentenne è stata amputata all’altezza del ginocchio.

L’intervento dei soccorritori

La centrale operativa dell’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (AREU) ha prontamente inviato sul luogo dell’incidente medici e paramedici del 118. Sono giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica, pronti a fornire le cure mediche necessarie al giovane ferito. Il paziente è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasportato agli Spedali Civili di Brescia in condizioni gravi ma stabili. Fortunatamente, sembra che il giovane non sia in pericolo di vita, nonostante la gravità delle ferite riportate.

Indagini in corso

Oltre al personale medico e paramedico, una squadra dei vigili del fuoco di Mantova è intervenuta sul luogo dell’incidente per fornire supporto e assistenza. I carabinieri hanno avviato un’indagine per fare luce su questa tragedia. Al momento, rimane un mistero il motivo per cui il giovane si trovava nel campo di mais e come sia stato coinvolto nell’incidente. Gli investigatori stanno cercando di risalire all’identità del giovane.