È successo a Mantova

Il corpo di una donna, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto nel box doccia di un appartamento al quarto piano della periferia di Mantova, in via degli Spalti. I vigili del fuoco hanno anche trovato il cane, denutrito e disidratato in salotto ma ancora con la forza di rispondere ai soccorritori.

I vigili del fuoco erano stati avvertiti dai vicini, allarmti dall’odore nauseabondo che proveniva da quella casa, abitata da una 59enne con il suo cane che non vedevano da alcune settimane. Da tempo suonavano la porta ma sentivano soltanto i latrati del cane, giorno dopo giorno sempre più fievoli.

Stando a una prima valutazione medica, la donna sarebbe morta un mese fa a causa di un malore provocato dal caldo. Nella casa, tutta sigillata e molto calda, non è stato riscontrato alcun segno di effrazione e nel portafogli della donna c’era del denaro.

Il cane, trovato in gravi condizioni, è stato soccorso e trasportato al canile municipale e la Polizia locale sta rintracciando l’unica parente della donna morta, una sorella che vive altrove. L’animale è stato lavato e nutrito, come riportato sulla Gazzetta di Mantova, e si trova in custodia.