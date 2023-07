In provincia di Mantova

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, un tragico incidente stradale ha portato alla morte di Ilario Rosa, un uomo di 45 anni residente a Villimpenta, Mantova. Ilario stava tornando a casa in Vespa quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro un palo dell’illuminazione pubblica e finendo in un fossato d’acqua. Il suo corpo è stato ritrovato nel pomeriggio del giorno successivo da alcuni passanti.

L’incidente nella frazione di San Pietro in Valle

L’incidente mortale si è verificato nella frazione di San Pietro in Valle, nel comune di Gazzo Veronese, proprio al confine con la provincia di Mantova. Mentre tornava a casa in Vespa, Ilario Rosa ha perso il controllo del suo veicolo, provocando uno schianto contro un palo dell’illuminazione pubblica e successivamente finendo in un fossato d’acqua.

La scoperta del corpo e il coinvolgimento delle autorità

Dopo l’incidente, alcuni residenti delle case vicine hanno sentito un forte rumore e si sono recati sul luogo dell’incidente. Tuttavia, a causa dell’oscurità notturna, non sono stati in grado di vedere nulla. Solo nel pomeriggio del giorno successivo, un passante ha notato il palo danneggiato e si è avvicinato per indagare. È stato allora che ha fatto la tragica scoperta del corpo di Ilario Rosa, che giaceva in acqua accanto alla sua Vespa. I vigili del fuoco sono stati chiamati per recuperare la salma, che è stata successivamente trasportata all’ospedale di Legnago per l’autopsia.

Le circostanze ancora da chiarire

Al momento, le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora chiare. Non è stato specificato cosa abbia causato la perdita di controllo di Ilario Rosa sulla sua Vespa. Gli investigatori dovranno condurre ulteriori indagini per determinare le cause dell’incidente.