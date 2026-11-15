Aveva 23 anni

Non ce l’ha fatta Manuel Bertuol, il videomaker di 23 anni di Jesolo caduto da un’auto in movimento l’11 ottobre durante un raduno di motori a Paese, nel Trevigiano. Il giovane è morto sabato pomeriggio all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era ricoverato in terapia intensiva da oltre un mese. Il ventenne che guidava l’auto è indagato.

La caduta durante le riprese

L’incidente era avvenuto la sera dell’11 ottobre in via Piemonte, nella zona industriale di Paese. Bertuol si trovava lì per filmare il raduno, che secondo quanto emerso dalle indagini non sarebbe stato autorizzato.

Il 23enne si trovava sulla Opel Frontera per filmare dall’alto le evoluzioni e le derapate delle auto. Durante una curva, forse mentre si sporgeva per scattare alcune fotografie, avrebbe perso l’equilibrio ed è caduto dal tettuccio, battendo violentemente la testa sull’asfalto.

Alla guida c’era un amico di 20 anni, di Giavera, che si è fermato subito per soccorrerlo e chiamare aiuto. Le condizioni del ragazzo erano apparse disperate fin dai primi momenti.

Un mese in terapia intensiva

Nella caduta Bertuol aveva riportato traumi gravissimi alla testa e al volto. Soccorso dal 118 e stabilizzato, era stato portato d’urgenza al Ca’ Foncello, dove era stato sottoposto anche a un delicato intervento chirurgico alla testa. Le sue condizioni erano rimaste critiche fino alla morte.

L’inchiesta della Procura di Treviso

Dopo l’incidente la Procura di Treviso aveva aperto un fascicolo per lesioni colpose gravi nei confronti del conducente. Con la morte del giovane, l’ipotesi di reato potrebbe diventare omicidio colposo o stradale. Gli accertamenti dovranno chiarire la dinamica della caduta, le condizioni dell’area e il raduno stesso.

Chi era Manuel Bertuol

Appassionato di fotografia e di motori, Manuel aveva frequentato l’indirizzo Servizi culturali e dello spettacolo dell’istituto Scarpa-Mattei di Fossalta di Piave, partecipando anche alla web tv della scuola. Negli ultimi anni aveva lavorato in alcuni supermercati della città, dove era molto apprezzato. Gli amici lo ricordano come un ragazzo solare e generoso, sempre pronto a regalare un sorriso e capace di trasmettere entusiasmo nonostante le difficoltà.

Lascia la madre Luciana e il fratello maggiore Marco. Il padre era morto alcuni anni fa in un altro incidente stradale. Il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, ha espresso «il cordoglio della comunità e l’assoluta vicinanza ai familiari». La famiglia si è chiusa nel silenzio, ma chiede che sia fatta piena luce sull’accaduto.