Mariah Carey: nuova versione di "We Belong Together" per San Valentino

Con qualche ora di anticipo Mariah Carey festaggia la festa degli innamorati

Con un video postato sui social augura buon San Valentino

Poco più di 15 anni fa, Mariah Carey ha pubblicato la canzone We Belong Together, una delle canzoni più romantiche della cantante, e oggi la star di New York ha regalato ai suoi fan una nuova versione, in anteprima per San Valentino.

“We Belong Together” la versione per San Valentino

Dai suoi social network, come Facebook e Instagram, l’interprete All I Want for Christmas is You ha condiviso la nuova versione della sua canzone.

Buon San Valentino in anticipo! Spero che questa versione di “We Belong Together” vi piaccia “, ha scritto Mariah Carey sui suoi social media.

Mariah Carey canta una versione speciale di “We Belong Together” per celebrare San Valentino

We Belong Together è una canzone R&B

contenente anche elementi soul, della cantante statunitense Mariah Carey, prodotta dall’interprete stessa, insieme a Jermaine Dupri e Manuel Seal, e da lei scritta insieme. Pubblicata nel 2005, come secondo singolo estratto dall’album The Emancipation of Mimi, la canzone segna il ritorno al successo della cantante, dopo anni di crisi. Il singolo è arrivato al Numero 1 della Billboard Hot 100, rimanendovi per quattordici settimane, così come nella Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs, dove è rimasto in vetta per quindici settimane. Il singolo ha avuto successo in tutto il mondo, raggiungendo la prima posizione in tanti paesi (tra cui USA, Australia, Brasile, Canada e Israele) e in varie altre classifiche statunitensi (compresa la Billboard Pop 100), conquistando molti premi, inclusi due Grammy Awards, nel 2006. La canzone è quella di maggior successo della Carey.