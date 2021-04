È successo a Roma

Ieri, lunedì 19 aprile, a Roma, il presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi è rimasto coinvolto in un piccolo incidente stradale.

L’auto su cui era a bordo il premier ha tamponato, a bassa velocità, una vettura che la precedeva. Il presidente del Consiglio, secondo quanto viene riferito, è sceso dalla vettura per sincerarsi che non ci fossero conseguenze e per scusarsi con il conducente della macchina coinvolta, una Lancia Y.

La foto è stata condivisa da WelcomeToFavelas su Instagram.