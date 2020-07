La scoperta di due studi polacchi

Il comportamento di ognuno di noi durante la pandemia di coronavirus è indicativo della nostra personalità. Due studi polacchi, pubblicati il ​​21 luglio sulla rivista Personality and Individual Differences, suggeriscono che narcisisti, psicopatici e machiavellici hanno meno probabilità di rispettare le restrizioni o di essere coinvolti in misure preventive per tutelare la salute di tutti.

Il primo studio ha avuto come obiettivo il valutare se gli individui che non rispettano le misure raccomandate dalle autorità sanitarie presentano le caratteristiche della triade oscura, ovvero l’unione di tre personalità: narcisismo, psicopatia e machiavellismo. Per fare ciò, i ricercatori hanno fatto affidamento su strumenti diagnostici e un modello volto a valutare le percezioni dei soggetti sulla propria vulnerabilità al virus. Lo studio è stato condotto nelle ultime due settimane di marzo su 755 persone di età compresa tra i 18 e i 78 anni.

Come riportato su PourquoiDocteur.fr, i risultati hanno mostrato che le persone con le caratteristiche della triade oscura, tendono a pensare di essere più vulnerabili al virus ma, paradossalmente, rifiutano di rispettare le misure (distanziamento sociale, uso della mascherina, lavarsi le mani). Come è stato dimostrato da studi precedenti su persone con questi tratti della personalità, questi individui sono impulsivi e corrono maggiori rischi.

Il secondo studio è giunto a conclusioni simili. I ricercatori hanno intervistato 236 persone, dai 18 agli 80 anni, durante il mese di aprile. Al fine di determinare i tratti di personalità degli intervistati, gli scienziati hanno offerto loro due valutazioni per classificarli nella categoria della triade oscura o in quella dei Big Five, teoria che combina il fatto di avere estroversione, amicalità, coscienziosità, stabilità emotiva e apertura mentale vale a dire, la sperimentazione di stati emotivi negativi in ​​modo duraturo.

Confrontando i risultati di queste valutazioni con la percezione del coronavirus da parte dei partecipanti, i ricercatori hanno osservato che le persone più inclini a rispettare le misure mostrano i tratti della personalità della triade oscura.

Tuttavia, i ricercatori hanno indicato che ciò che ha la precedenza sul comportamento delle persone nei confronti della pandemia è il modo in cui si percepisce la situazione sanitaria. Gli autori dello studio hanno osservato che altri parametri, non presi in considerazione, dovrebbero essere oggetto di ulteriori ricerche. Hanno sottolineato che andrebbero presi in considerazione il livello di istruzione, le conoscenze mediche, la reazione al rischio, il livello di sfiducia nei confronti del governo e i valori sociali e morali.