Come rendere il "gran giorno" perfetto

Quando si organizza un matrimonio bisogna prestare un’attenzione extra al monitoraggio delle spese, per evitare che lievitino inesorabilmente fino a perderne il controllo. Questa fase preparatoria può essere molto entusiasmante, guidata dal desiderio di rendere il ‘gran giorno’ perfetto e indimenticabile sia per gli sposi che per gli invitati. Il rischio però, una volta entrati nel turbine di prenotazioni, telefonate e scelta degli abiti, è quello di dimenticare di prendere accorgimenti atti a limitare la spesa finale per le nozze.

Individuare il corretto budget è forse la parte meno romantica della questione, ma è comunque un passaggio necessario per prendere decisioni ponderate in fatto di costi. Anche perché una giovane coppia che decide di sposarsi ha nel proprio orizzonte anche altri progetti di spesa: occorre analizzarli e fare chiarezza su quelle che sono le priorità. Come ad esempio l’acquisto di una casa, che richiede l’accensione di un mutuo quando non si dispone di liquidità sufficiente. In tal caso, sarà utile, ad esempio, confrontare le offerte mutui su Facile.it: si potranno scorrere le opportunità delle principali banche e finanziarie italiane oltre a procedere con il calcolo della rata del mutuo e la personalizzazione di un preventivo, in base alle specifiche necessità. In fin dei conti, ci sono due traguardi assoluti nella vita di una coppia: matrimonio e acquisto della casa.

Cinque consigli per monitorare e ridurre le spese

Tra i consigli per contenere le spese di nozze, il primo riguarda la ‘stagionalità’ dell’evento visto che i costi oscillano a seconda del periodo dell’anno scelto. Si parla di bassa stagione in relazione ai mesi ottobre-marzo e di alta stagione per il range aprile-settembre. E’ chiaro che scegliendo la prima soluzione probabilmente la villa o il ristorante per il ricevimento saranno più propensi a offrire prezzi convenienti, vista la minor richiesta.

Una valutazione che riguarda anche il giorno della settimana in cui si decide di programmare la cerimonia: il giorno feriale anziché uno del weekend offrirà sicure possibilità di risparmio. Il secondo consiglio riguarda gli invitati ai festeggiamenti: è chiaro che il loro numero va a influire molto sul costo finale. In caso di budget ridotto, pensate a un matrimonio intimo ma di classe con i parenti e gli amici più stretti. Se proprio non volete sfrondare la lista, regalate una sola bomboniera per ogni coppia di parenti e amici. Ricordate comunque che con meno invitati la location potrà essere più piccola e meno costosa. Terzo consiglio: mai sottovalutare il fai-da-te. Potreste ad esempio realizzare le partecipazioni in autonomia oppure i centrotavola e i tableau. Gli amici ‘armati’ di macchinetta usa e getta potrebbero scatenare la fantasia dando vita a un servizio fotografico sui generis.

L’organizzazione del matrimonio è fatta di dettagli, le piccole spese si sommano e possono presto ingigantirsi: il quarto consiglio è sfruttare il web per gli acquisti, in modo da intercettare sconti e offerte vantaggiose. Infine l’ultimo consiglio riguarda l’abbigliamento ‘smart’. Evitate abiti e calzature particolarmente eccentrici o difficilmente riutilizzabili. Per esempio, la sposa potrebbe scegliere un completo bianco raffinato da rinnovare poi con i giusti accessori anche dopo la cerimonia.