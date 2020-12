È successo nello Zambia

Una donna ha portato il fidanzato in tribunale perché stanca di aspettare che la sposi.

La donna ha detto ai giudici che il fidanzato è poco serio.

L’uomo, però, si è difeso: non ha abbastanza soldi per sposarla. E non solo.

Ha portato il fidanzato in tribunale perché, dopo otto anni, non l’ha ancora sposata. È successo in Zambia. La storia è stata raccontata su Tuko.

La 26enne Gertrude Ngoma ha detto ai giudici che si era stancata di attendere che il 28enne Herbert Salaliki la chiedesse in sposa, visto che lo aveva promesso. Ngoma vive ancora con i suoi genitori, nonostante la coppia abbia già avuto un figlio. A quanto pare, Herbet ha già pianificato il pagamento della dote ma non ha ancora fatto il passo per il fatidico sì.

Ngoma, quindi, ha rivelato di essere stanca di aspettare e ha deciso di citare in giudizio il suo fidanzato perché non serio: «Merito di conoscere la via da seguire e il nostro futuro», ha detto la donna in tribunale.

In sua difesa, Herbert ha detto di non trovarsi in una posizione finanziaria tale da permettersi il matrimonio ma ha anche incolpato la 26enne di non prestargli l’attenzione che ritiene di meritare.

Il giudice che ha presieduto il caso ha informato la coppia che la migliore soluzione della controversia è la riconciliazione perché non può intervenire in altra maniera dal momento che non c’è stato alcun matrimonio.

Insomma, i due dovranno risolvere il loro problema di coppia ‘in privato’.