La rassegna stampa

Naturalmente, la notizia dell’arresto del boss Matteo Messina Denaro sta facendo il giro del mondo, tra l’altro concomitante ai 30 anni trascorsi da quello del capo dei capi Totò Riina. Passiamo in rassegna alcuni dei più importanti giornali del mondo.

La notizia dell’arresto è in prima pagina sul francese Le Monde che titola: “Matteo Messina Denaro, le mafieux le plus recherché d’Italie depuis trente ans, arrêté en Sicile, ovvero “Matteo Messina Denaro, da trent’anni il mafioso più ricercato d’Italia, arrestato in Sicilia”.

Anche la BBC (Regno Unito) ha la cattura in evidenza: “Italy’s most-wanted mafia boss Matteo Messina Denaro arrested in Sicily”, ovvero “Arrestato in Sicilia il boss mafioso più ricercato d’Italia, Matteo Messina Denaro”.

La statunitense CNN apre con quest’articolo: “Mafia boss Matteo Messina Denaro, Italy’s most wanted man, arrested in Sicily”, “arrestato in Sicilia il boss mafioso Matteo Messina Denaro, l’uomo più ricercato d’Italia”.

El Pais (Spagna) sta dando rivelanza massima all’arresto: “Detenido Matteo Messina, el capo de la mafia más buscado en Italia”, “arrestato Matteo Messina, il boss mafioso più ricercato d’Italia”.

Pure Al Jazeera – rete televisiva con sede in Qatar – se ne occupa con “Matteo Messina Denaro: Italian mafia boss arrested in Sicily”, ovvero “Matteo Messina Denaro: arrestato in Sicilia boss mafioso italiano”.

La cattura del boss mafioso è anche su Clarin, uno dei giornali più letti d’Argentina: “Arrestaron a Mattia Messina Denaro, el mafioso más buscado de Italia que estuvo prófugo 30 años”, “Hanno arrestato Matteo Messina Denaro, il mafioso più ricercato d’Italia latitante da 30 anni”.

Infine, il tedesco Der Spiegel: “Italiens meistgesuchter Mafiaboss festgenommen”, “arrestato il boss mafioso più ricercato d’Italia”.