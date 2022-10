Il leader di Italia Viva a L'aria che tira

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intervenuto a L’aria che tira, su La7, ha affermato: “Giorgia Meloni deve tenersi buoni Salvini e Berlusconi. A Salvini non darà l’Interno, metterà un tecnico per rassicurare, a Forza Italia li accontenterà. Ma cosa farà per le bollette?”.

Poi, l’auspicio: “Sarebbe un gesto molto bello se, compatibilmente con i tempi, Meloni andasse al Consiglio europeo del 20 ottobre. I tempi sono serrati ma se fossi Meloni farei un governo per giurare il 19 sera e il 20 andare a Bruxelles”.

Quanto durerà il governo Meloni? Renzi ha detto: “Sto ricevendo molti messaggi da parte di chi mi chiede di far cadere il governo ma bisogna rispettare il voto, vediamo se Meloni è brava, mi auguro sia brava ma non credo sia all’altezza, il passaggio successivo saranno le europee del 2024, lei in Europa sta con Orban“.

Capitolo segreteria del Partito Democratico. Il senatore toscano ha affermato: “Elly Schlein candidata alla guida del PD? Intanto bisogna dire che non è iscritta al PD, è una ragazza molto brava ma io non condivido le sue idee, quando ho detto che in caso di sua vittoria alle primarie il PD dimezzerà i suo voti forse sono stato anche ottimista”.

Infine, a proposito delle regionali, Renzi ha confermato che non ci sarà alcun accordo con il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle: “Calenda ha detto ‘coi cinque stelle mai’, se questo significa essere aperti…”. Quanto al centrodestra in Lombardia, “troveranno l’accordo, perché non possono permettersi di fare casino in Lombardia”.