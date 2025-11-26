Madre di 2 figli, indagini in corso

Un infarto improvviso ha portato via Mayerly Díaz, cantante colombiana di 32 anni e madre di due figli, dopo un’operazione estetica avvenuta a Bogotá. La donna è deceduta in ospedale a Facatativá. Le circostanze della sua morte hanno scosso l’intero Paese.

Díaz era conosciuta come “la voce di Quipile”, un soprannome che ne sottolineava l’attaccamento alle sue radici musicali e territoriali. La sua voce, capace di fondere il pop con il folklore colombiano, aveva conquistato migliaia di fan, anche grazie ai suoi brani pubblicati online.

Secondo quanto riportato dai media locali, l’artista si era sottoposta a un intervento estetico non specificato nelle prime ore di sabato mattina presso una clinica della capitale colombiana. Pochi giorni dopo, è stata colpita da un arresto cardiaco, probabilmente legato a complicazioni post-operatorie. Ricoverata d’urgenza a Facatativá, è morta nonostante i tentativi dei medici di salvarla.

Una voce spezzata troppo presto

La notizia del decesso si è diffusa rapidamente sui social network e sui media colombiani, generando commozione e sconcerto. Oltre che per il suo talento, Mayerly era amata per la sua personalità genuina e solare.

Il suo manager e amico Néstor ha ricordato così la cantante: “La sua voce e la sua passione per la musica rappresentavano tutto il nostro popolo. La ricorderemo per la sua umiltà e per la gioia che portava in ogni canzone”.

Originaria di La Sierra, nella zona centrale del paese, Mayerly Díaz era molto legata alla comunità di Quipile, che ora piange una delle sue figure artistiche più rappresentative.

Due figli senza madre e una comunità in lutto

Díaz lascia due figli, di appena 11 e 13 anni, che ora dovranno affrontare una perdita devastante. La famiglia, profondamente provata, ha chiesto rispetto e verità sulle cause della morte. Secondo le prime informazioni, l’intervento estetico si sarebbe svolto in forma privata, senza che al momento siano stati forniti dettagli ufficiali sulla clinica coinvolta né sul tipo di procedura eseguita. Sui social, migliaia di fan hanno espresso dolore e indignazione, chiedendo trasparenza e giustizia.

I fan chiedono chiarezza: “Vogliamo sapere cosa è successo”

Come riportato da El Tiempo, il principale quotidiano colombiano, centinaia di commenti sono comparsi sotto ai post che annunciano la scomparsa della cantante. La maggior parte chiede a gran voce un’indagine approfondita. “Vogliamo sapere la verità. Se ci sono stati errori, devono emergere”, scrivono molti utenti. “La sua morte non può essere archiviata come una fatalità”. Anche gli amici più stretti parlano di forte shock: Mayerly sembrava in forma e felice solo pochi giorni prima, quando aveva condiviso il suo ultimo videoclip musicale.

La musica, un’eredità viva

Appena una settimana prima della tragedia, Mayerly aveva pubblicato il suo nuovo videoclip, “Con tus chiros a otra parte” (“Porta i tuoi soldi da un’altra parte”), che aveva già raccolto numerose visualizzazioni e consensi. Uno dei suoi brani più noti, “No supiste perder” (“Non hai saputo perdere”), conta 58.000 visualizzazioni su YouTube, segno di una fanbase fedele e in crescita. La sua carriera era in piena ascesa, e il successo sui social contribuiva ad allargare la sua visibilità anche oltre i confini regionali.

FAQ – Domande frequenti

Chi era Mayerly Díaz?

Una cantante colombiana di 32 anni, conosciuta come “La voce di Quipile”, madre di due figli.

Come è morta?

Per un arresto cardiaco sopraggiunto dopo un intervento estetico eseguito a Bogotá. Si sospettano complicazioni post-operatorie.

Che tipo di intervento aveva fatto?

Non è stato specificato. Le autorità stanno indagando per chiarire tutti i dettagli.

Ci sono indagini in corso?

Sì, è stata avviata un’inchiesta ufficiale per determinare eventuali responsabilità mediche.

Come hanno reagito i fan?

Con commozione e richiesta di verità. Sui social si moltiplicano i messaggi che chiedono chiarezza e giustizia.