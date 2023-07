La presentazione a Cologno Monzese

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset a Cologno Monzese, l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha svelato alcune delle principali novità che arriveranno sui canali del gruppo. Tra i protagonisti spiccano nomi noti come Checco Zalone, Bianca Berlinguer, Myrta Merlino e Luciana Littizzetto. Scopriamo insieme cosa hanno in serbo per il pubblico televisivo.

Checco Zalone: uno spettacolo speciale su Canale 5

Una delle grandi sorprese è la collaborazione con Checco Zalone, che porterà il suo spettacolo sul piccolo schermo di Canale 5. “Amore+Iva” sarà il titolo dello show, che sarà trasmesso da metà ottobre a novembre. Pier Silvio Berlusconi ha espresso grande piacere per questa partnership, definendo Checco Zalone “un colpo di luce“.

Gerry Scotti: nuovi programmi e una dedica a Mike Bongiorno

Gerry Scotti, il presentatore con 40 anni di carriera, avrà due nuovi programmi nella prossima stagione. Uno di questi sarà una versione evoluta di “Io canto“, chiamato “Io canto generation“, con un casting di alto livello. Inoltre, nell’arco della stagione, tra l’autunno e la prossima primavera, ci sarà una nuova edizione de “La Ruota della Fortuna” che ricorderà il compianto Mike Bongiorno, storico conduttore del programma.

Bianca Berlinguer: nuova voce dell’informazione su Rete 4

Una delle operazioni importanti è l’arrivo di Bianca Berlinguer su Rete 4. L’obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente il ruolo della rete nell’informazione. Con Bianca Berlinguer, si mira a parlare in modo trasversale, cercando di coinvolgere il pubblico più ampio possibile. In particolare, l’ormai ex giornalista della RAI dovrebbe andare in onda il martedì, facendo slittare Fuori dal Coro di Mario Giordano al mercoledì. Berlinguer, inoltre, condurrà anche Stasera Italia nella fascia dell’access prime time, in alternanza con Nicola Porro, e Augusto Minzolini al timone nel weekend.

Confermati, poi, Quarta Repubblica, Dritto e rovescio, Zona Bianca e Quarto grado di Gianluigi Nuzzi, che sarà anche alla guida di Verità nascoste. Infine, Veronica Gentili passa a Italia uno per condurre Le Iene.