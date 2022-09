“L’Italia ci ha scelto e non tradiremo”, Meloni festeggia la vittoria

Letta riconosce la sconfitta e lascerà la guida del Pd “Non mi ricandiderò al prossimo congresso”

Enrico Letta lascerà la guida del Pd ma non subito. “Assicurerò la guida del Pd nelle prossime settimane, per spirito di servizio, in vista del prossimo congresso, non mi presenterò candidato"....