La nota di Palazzo Chigi

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto visita a Silvio Berlusconi a Milano, nella clinica San Raffaele di Milano, dove il leader di Forza Italia è ricoverato dal 5 aprile.

L’incontro è durato oltre un’ora.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata all’Ospedale San Raffale di Milano dove ha incontrato per oltre un’ora il senatore e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Meloni e Berlusconi hanno parlato degli scenari futuri, delle prossime iniziative dell’esecutivo e della maggioranza. “Berlusconi è di ottimo umore, è in rapida ripresa, e nonostante il ricovero lavora incessantemente sui principali dossier”, commenta il presidente Meloni.

Come sta Berlusconi?

Il medico personale dell’ex premier, Alberto Zangrillo, venerdì scorso, 12 maggio, ha fatto sapere che “Berlusconi sta bene e si sta riprendendo, ha avuto un malanno importante, credo che a breve lascerà l’ospedale e mi auguro di poterlo andare a trovare ad Arcore quanto prima”.

Infine, nell’ultimo videomessaggio, in occasione delle elezioni amministrative, Berlusconi, 86 anni, ha detto: “Io sono ancora al San Raffaele ma per voi ho messo ancora giacca e camicia, per ricordarvi che domenica e lunedi’ si svolgeranno le elezioni amministrative”.