L'annuncio della premier a New York

“Io personalmente continuo a considerare che il riconoscimento della Palestina, in assenza di uno stato che abbia i requisiti della sovranità, non risolve il problema, non produce risultati concreti e tangibili per i palestinesi. Dopodiché si dice che può essere un efficace strumento di pressione politica, e va bene, capisco, però dobbiamo anche capire su chi. Io penso che la principale pressione politica vada fatta nei confronti di Hamas, perché è Hamas che ha iniziato questa guerra ed è Hamas che impedisce che la guerra finisca rifiutandosi di consegnare gli ostaggi”.

Così Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri, a New York, nel punto stampa a margine dell’assemblea generale delle Nazioni Unite.

La premier ha aggiunto: “Quindi, diciamo che seguo il ragionamento, ma allora annuncio che la maggioranza presenterà in aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e ovviamente l’esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all’interno della Palestina. Non sono contraria al riconoscimento della Palestina ma dobbiamo darci le priorità giuste: penso che una iniziativa del genere possa trovare anche il consenso dell’opposizione, non trova sicuramente il consenso di Hamas ma dovrebbe trovare consenso nelle persone di buonsenso”.