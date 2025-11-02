Tragedia in Messico

Un pomeriggio di shopping si trasforma in tragedia: in fiamme un negozio della catena Waldo’s a Hermosillo, nel cuore del Messico.

In quello che doveva essere un giorno di festa e preparativi per il tradizionale Día de los Muertos, la città di Hermosillo, capitale dello stato messicano di Sonora, si è svegliata sotto shock. Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un affollato negozio del centro, causando la morte di 23 persone, tra cui almeno sei minorenni, e lasciando oltre 11 feriti, alcuni in condizioni gravi.

L’incendio è divampato intorno alle 15:00 ora locale, nel cuore di una delle zone più frequentate della città, mentre molti clienti stavano approfittando del giorno di paga per fare acquisti in vista delle celebrazioni del Giorno dei Morti.

Una tragedia nel cuore delle celebrazioni

Il discount colpito dalle fiamme fa parte della catena Waldo’s, molto nota in Messico per i suoi prezzi bassi. Il negozio era pieno al momento del disastro: famiglie, anziani, donne incinte e dipendenti si trovavano all’interno quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente. Testimoni oculari hanno raccontato scene drammatiche, con persone che uscivano dal locale avvolte dalle fiamme.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità locali, tra le vittime ci sarebbero due donne incinte, diversi anziani e lavoratori del punto vendita. Alcune fonti parlano di almeno otto minorenni deceduti, ma il numero esatto varia leggermente a seconda delle fonti ufficiali.

Le prime ipotesi: corto circuito o esplosione?

La causa esatta dell’incendio non è ancora stata chiarita. Le prime indagini parlano di un possibile guasto elettrico, mentre il capo dei vigili del fuoco non esclude del tutto l’ipotesi di una piccola esplosione interna. Ciò che è certo è che il negozio non è stato oggetto di un attacco deliberato, come hanno confermato le autorità comunali. “Ho ordinato un’indagine approfondita e trasparente per chiarire le cause dell’incidente”, ha dichiarato Alfonso Durazo, governatore dello stato di Sonora. La scena dell’incidente è stata immediatamente presidiata da vigili del fuoco, polizia municipale e protezione civile, che hanno lavorato per ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Il drammatico bilancio umano

Il bilancio provvisorio confermato dalla Croce Rossa messicana è di 23 morti e 11 feriti. Tuttavia, altre fonti parlano di “decine di feriti”, alcuni dei quali ancora in condizioni critiche. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l’intervento di decine di ambulanze e l’evacuazione di tutta la zona circostante. Molte delle persone coinvolte erano semplici cittadini intenti a fare compere.

Solidarietà istituzionale e sospensione delle celebrazioni

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha espresso il proprio cordoglio attraverso i social: ”Sono in contatto con il governatore di Sonora, Alfonso Durazo, per offrire tutto il supporto necessario. Ho incaricato la Segretaria degli Interni, Rosa Icela Rodríguez, di inviare una squadra di supporto per assistere le famiglie e i feriti”, ha scritto nel suo messaggio.

In segno di lutto, il consiglio comunale di Hermosillo ha sospeso tutte le celebrazioni del Giorno dei Morti previste per la giornata. ”La settima edizione della tradizionale festa del Giorno dei Morti, così come il concorso delle Catrinas e la sfilata in programma per oggi, sono stati sospesi in segno di solidarietà con le persone colpite dal tragico incendio”, si legge nella nota ufficiale.

Il ruolo decisivo dei soccorritori

Nonostante la portata dell’incendio, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato danni ancora più gravi. ”Grazie al tempestivo intervento delle squadre di emergenza, è stato impedito che l’incendio si propagasse alle attività commerciali vicine”, hanno dichiarato i pompieri locali. La zona resta presidiata e sotto indagine, mentre proseguono i rilievi tecnici per accertare la dinamica e le responsabilità.

FAQ