Dramma in Messico

Gravissimo incidente stradale in Messico che ha coinvolto un camion con un rimorchio in cui erano stipati oltre 100 migranti dall’America Centrale.

Il bilancio è pesantissimo: almeno 54 morti e 105 feriti. Il governatore del Chiapas, Rutilio Escadon, ha precisato che tra i feriti ci sono 83 uomini e 22 donne e 3 versano in gravi condizioni. Tra le vittime ci sarebbero anche dei minori.

Cosa sappiamo dell’incidente

Il ribaltamento è avvenuto lungo la strada che collega i comuni di Chiapa de Corzo e Tuxtla Gutierrez, in prossimità di quest’ultima località. Stando a quanto riportato dalla Protezione civile del Chiapas, le persone ferite sarebbero per la maggioranza guatemalteche, anche se ci sarebbero anche cittadini ecuadoriani, dominicani, salvadoregni e haitiani, oltre che una donna messicana.

L’Instituto Nacional de Migracion (IN) ha annunciato che garantirà un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sopravvissuti dell’incidente. Il presidente guatemalteco Alejandro Gianmattei si è detto “profondamente rammaricato dalla tragedia”, mentre dall’alto lato del confine, l’omologo messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha definito “molto doloroso” l’avvenimento.

Ogni anno centinaia di migliaia di migranti tentanto di raggiungere gli Stati Uniti dall’America Centrale tramite il Messico. A ottobre le autorità dello Stato messicano di Tamaulipas, al confine con gli USA, avevano bloccato sei tir con a bordo oltre 650 migranti privi di documenti per passare la frontiera

Il telegramma del Papa

Telegramma di cordoglio di Papa Francesco. Ricordando come l’incidente abbia provocato “la morte di oltre 50 migranti e numerose persone ferite”, il Pontefice ha pregato per i defunti, i feriti e i loro familiari.

IL VIDEO (NON ADATTO A UN PUBBLICO SENSIBILE)