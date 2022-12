In provincia di Venezia

Paolo Marangon, 67 anni, è morto ieri sera all’ospedale di Mestre. Sabato scorso, 10 dicembre, all’ora di cena, era stato aggredito a Sottomarina di Chioggia (Venezia) per avere urtato con il braccio un giovane che gli ostruiva il passaggio all’uscita di un palazzo.

La vittima aveva un appuntamento con un’amica. L’omicida è il 26enne Andrè Morana, pregiudicato, che sostava nei pressi della porta d’ingresso del condominio. Ora è in stato di fermo.

Il condominio in cui è avvenuta la tragedia è noto per il suo contesto sociale di particolare difficoltà ed è frequentato persone che hanno avuto problemi con la giustizia.

Per passare Marangon ha urtato il braccio del giovane che ha cominciato ad urlare e ad insultare il malcapitato, strattonandolo e buttandolo a terra con un ceffone. Il 67enne, cadendo sull’asfalto, si è procurato una grossa emorragia cerebrale che lo ha portato alla morte. Le sue condizioni erano subite apparse gravi e ieri sera i medici hanno spento i macchinari che lo tenevano in vita, non essendoci più nulla da fare.