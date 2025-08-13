Le previsioni

Ondata di caldo in Europa e in Italia durante il ponte di Ferragosto, con temperature elevate e temporali su Alpi e Appennino. In arrivo un cambiamento meteo dalla prossima settimana.

Un’ondata di calore colpisce l’Europa centro-meridionale, con temperature che raggiungono valori estremi. In Spagna, a Badajoz, il termometro segna 45,5°C, mentre in Francia si registrano 43°C per tre giorni consecutivi. Anche in quota il caldo non dà tregua: a Navacerrada, a 1.900 metri di altitudine, si toccano i 32,2°C. Albania e Grecia non sfuggono alla morsa, con massime rispettivamente di 43°C e 41°C. “Sono giorni di caldo record tra Francia e Spagna, con temperature decisamente anomale per il periodo”, afferma Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo.com.

Ponte di Ferragosto: sole e temporali in Italia

In Italia, il ponte di Ferragosto si presenta con un clima prevalentemente soleggiato, ma non privo di insidie. Una blanda circolazione depressionaria tra il Meridione e i Balcani favorisce l’instabilità, con rovesci e temporali pomeridiani, localmente intensi, su Alpi e Appennino. Locali sconfinamenti interessano pianure e coste. Il 15 agosto, l’instabilità colpisce Alpi, Prealpi centro-orientali, Appennino centro-meridionale, i rilievi delle isole maggiori, il Gargano, le Murge, il Salento occidentale e le zone interne di Lazio e Campania. Sabato 16, i fenomeni si concentrano su Alpi e Appennino centro-meridionale, estendendosi al medio-basso versante tirrenico. Domenica 17, temporali si sviluppano su tutto l’arco alpino e nelle aree interne del Centro-Sud, con estensioni locali a pianure e coste tirreniche.

Temperature elevate, ma in lieve calo al Sud

Il caldo intenso domina il Ferragosto, soprattutto al Centro-Nord. “Il gran caldo proseguirà a Ferragosto soprattutto al Centro-Nord, mentre al Sud le massime inizieranno lievemente a calare”, spiega Mazzoleni. Nelle regioni tirreniche centro-settentrionali, in Sardegna e in Val Padana, le temperature raggiungono 36-37°C. Al Sud, i valori oscillano tra 28 e 32°C, con punte di 34°C su Tavoliere, Metapontino, Crotonese e Sicilia centro-meridionale. Sabato, i picchi di 36-37°C persistono su Val Padana, interne toscane, Tavoliere e Campidano. Domenica, le massime superano i 35°C solo nelle aree interne tirreniche del Centro e in Sardegna, segnalando un lieve calo altrove.

Cambio meteo in arrivo dalla prossima settimana

A partire dal 20 agosto, l’anticiclone africano inizia a cedere sotto la spinta di una perturbazione atlantica che raggiunge le regioni settentrionali. “Secondo le attuali proiezioni, ancora soggette a margini di incertezza, la perturbazione nella seconda parte della settimana potrebbe scendere di latitudine, portando un peggioramento inizialmente al Centro-Nord e successivamente anche su parte del Sud”, sottolinea Mazzoleni. Aria più fresca accompagna il passaggio, attenuando la quarta ondata di calore al Nord e in parte al Centro. Tra giovedì e venerdì, le massime scendono sotto i 30°C al Nord e sull’alto versante tirrenico, con valori vicini a 25°C al Nord-Ovest. Al Sud, invece, si prevede un temporaneo rialzo con punte oltre 35-36°C, seguito da un calo generalizzato.