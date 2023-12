Da IlMeteo.it

Antonio Sanò, esperto di IlMeteo.it, prevede una settimana intensa dal punto di vista meteorologico. Un ciclone attivo tra le Isole Britanniche e la Francia invierà una perturbazione sull’Italia, in particolare al Nord. Un cuscino d’aria gelida, giunto nella giornata di domenica, creerà le condizioni ideali per la neve fino in pianura. Piemonte e Lombardia vedranno nevicate fino alle quote pianeggianti, con possibili accumuli che potrebbero causare problemi alla circolazione stradale.

Maltempo si concentra sul Centro-Sud Tirrenico (mercoledì e giovedì)

Dopo il passaggio del primo ciclone, la perturbazione si sposterà lentamente verso il Centro-Sud tirrenico. Toscana, Umbria, Lazio e Campania dovranno prepararsi a rovesci diffusi, mentre sulle cime degli Appennini la neve si farà sentire sopra i 1200-1300 metri. Mercoledì e giovedì saranno in prevalenza soleggiate, con possibili piogge locali sul basso Tirreno.

Venerdì 8 dicembre: Immacolata con forte peggioramento del tempo

Il culmine della settimana si avrà venerdì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata. Un nuovo ciclone si avvicinerà all’Italia, posizionandosi prima sul Mar Ligure e poi sulla Sardegna. Si prevede un rapido e forte peggioramento del tempo, inizialmente al Nordovest e successivamente sui settori occidentali, in particolare in Sardegna e Sicilia. Le precipitazioni potrebbero essere abbondanti, con rischi idrogeologici da monitorare. Inizialmente, la neve potrebbe cadere anche in pianura sul Piemonte.

Fine settimana: ciclone in fuga (9-10 dicembre)

La perturbazione collegata al ciclone lascerà rapidamente l’Italia nel corso del weekend 9-10 dicembre. Si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni, considerando l’andamento dinamico della situazione.