Le previsioni de IlMeteo.it

Nei prossimi giorni, in Italia, ci sarà un anticipo d’estate. Ci saranno punte di 30 – 31 °C sulla Pianura Padana e sulle valli dell’Alto Adige; 27 °C al Centro, in Puglia e nell’Alta Campania; 26° C sul resto del Sud.

Antonio Sanò, direttore e fondatore di IlMeteo.it, ha spiegato che ciò sarà merito dell’Anticiclone che toccherà prima il settentrione per poi spostarsi verso il centro-sud. Il sole sarà prevalente su tutte le regioni e la nuvolosità sarà più presente soltanto sui rilievi in genere. Una situazione che potrebbe durare almeno fino al weekend 14-15 maggio, salvo una temporanea flessione dello stesso al Nord tra venerdì e sabato. Poi, però, lo scenario meteorologico muterà nuovamente con la formazione di nuovi centri depressionari che da metà mese potrebbero guastare il tempo al Nord.

Per oggi, invece, il tempo sarà ancora influenzato dal vortice collocato nei pressi della Sicilia che in questi giorni ha portato tante piogge e temporali ma mercoledì 11 abbandonerà definitivamente l’Italia. Fino ad allora si potranno verificare ancora temporali sugli Appennini e sulle Isole Maggiori, ma sempre meno al Nord.

Le previsioni di domani, martedì 10: Al nord: in prevalenza soleggiato e caldo. Al centro: isolati temporali pomeridiani sui rilievi. Al sud: temporali pomeridiani su Sicilia interna e Basilicata. Mercoledì 11. Al nord: sole e caldo estivo. Al centro: ampio soleggiamento, caldo. Al sud: cielo poco nuvoloso, temperature in aumento.

Tendenza: in prevalenza caldo e stabile fino al weekend.