Le previsioni di IlMeteo.it

Un ciclone polare marittimo si avvicina all’Italia, portando con sé un’ondata di maltempo che inizierà a farsi sentire in serata. Le Alpi e le Prealpi saranno le prime a sperimentare i temporali, seguiti dalla Pianura Padana che verrà investita dai fenomeni nel corso della notte. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di www.ilmeteo.it, questo evento segna l’arrivo anticipato dell’autunno su tutta Italia tra giovedì e venerdì.

Sole e caldo estivo in via di estinzione

Nelle prossime ore, il clima rimarrà ancora estivo con giornate di sole e temperature che raggiungeranno i 32°C in Sicilia, 31°C in Puglia, e 30°C in Emilia Romagna (Forlì) e Umbria (Terni). Anche città come Ferrara, Firenze, Napoli, Roma e Pesaro registreranno temperature di 29°C, sebbene con meno intensità rispetto ai giorni precedenti. Tuttavia, questa calura estiva sarà presto un ricordo.

Inizio dell’autunno con drastico abbassamento termico

Nei prossimi due giorni, il calo termico sarà notevole. In città come Bologna, le temperature passeranno da circa 30°C a meno di 20°C venerdì. Gran parte del Centro-Nord vedrà un abbassamento delle massime a livelli autunnali, intorno ai 20°C, valori che in precedenza erano quelli delle minime. Il freddo sarà accentuato con una possibile diminuzione di 15°C, neve prevista sulle Alpi a quote di 1500-1700 metri (fino a 1100 metri sui rilievi di confine), e un incremento delle piogge e del vento.

Dettagli sui prossimi giorni

Dopo un mercoledì soleggiato, giovedì il maltempo si intensificherà con piogge e temporali al Nord-Est e nelle regioni centrali. Venerdì, il maltempo e il calo delle temperature si estenderanno al Sud, mentre il Nord e le centrali tirreniche vedranno un miglioramento. Il weekend porterà un ritorno del sole, ma con temperature autunnali: massime fino a 27°C in Sicilia e Calabria, mentre altrove si rimarrà sotto i 25°C, con Roma a 24°C come Oristano e Cagliari. A Lecce, le massime non supereranno i 23°C e in molte altre località si faticherà a superare i 19°C durante il giorno. Le notti saranno fresche, con minime che scenderanno a 7-8°C a Milano.