Le previsioni di IlMeteo.it

Una perturbazione di origine atlantica ha fatto il suo ingresso in Italia, portando forti temporali e nubifragi che nelle prossime 24 ore colpiranno il Nord e il Centro, con particolare intensità sulle regioni tirreniche e in Campania. Andrea Garbinato, meteorologo di iLMeteo.it, prevede accumuli di pioggia significativi, in alcune aree superiori ai 150 mm, con rischio di raffiche di vento fino a 100 km/h.

Temporali intensi in espansione: allerta sul Nord-Est

Le prime ore della giornata vedranno il Nord-Ovest e il versante tirrenico centro-settentrionale interessati da piogge intense. Nel pomeriggio, il maltempo si sposterà anche verso il Nord-Est. L’elevata temperatura del mare contribuirà ad amplificare i fenomeni temporaleschi, con conseguente allerta per nubifragi nelle zone costiere.

Scontro tra masse d’aria: il calo delle temperature

Il rapido peggioramento meteorologico è legato allo scontro tra aria polare proveniente dall’Islanda e aria subtropicale stazionata sul nostro paese. Questa combinazione porterà a un drastico calo delle temperature, con massime che scenderanno fino a 10°C, soprattutto sulle pianure del Nord-Ovest, dove sarà difficile superare i 20°C.

Downburst e vento forte: rischio per il Nord Italia

Oltre alle piogge, sono previsti venti di downburst, fenomeni tipici dei temporali più violenti, con raffiche che potrebbero raggiungere i 90-100 km/h. Questi venti orizzontali rappresentano una minaccia per le zone più colpite dal maltempo, con un potenziale di danni significativo.

Tregua breve: sole tra venerdì e sabato, nuovo peggioramento domenica

Nonostante il quadro drammatico, la perturbazione non durerà a lungo. Secondo Garbinato, da venerdì il ciclone si sposterà verso la Spagna, concedendo una pausa soleggiata su quasi tutto il Paese. Tuttavia, il miglioramento sarà breve: domenica pomeriggio si attende un nuovo peggioramento, con un clima quasi autunnale che si farà strada la prossima settimana.

Previsioni dettagliate: giovedì temporali, sabato soleggiato

Giovedì il Nord sarà investito da forti temporali, mentre il Centro vedrà un maltempo sempre più diffuso. Al Sud, temporali in arrivo dalla Campania e dalla Sicilia verso le altre regioni. Venerdì, miglioramenti graduali, con residui rovesci su Friuli Venezia Giulia e Liguria di Levante. Sabato si prevede sole e caldo su tutto il territorio, ma la tendenza annuncia un nuovo peggioramento da domenica.