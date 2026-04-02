Le previsioni da IlMeteo.it

Aprile si è aperto con condizioni meteo ancora invernali e nelle prossime ore resterà attiva un’allerta maltempo su gran parte del Medio Adriatico e del Sud Italia. Il quadro è già chiaro: piogge intense, neve fuori stagione e temperature fino a 5-7°C sotto la media stagionale.

A descrivere la situazione è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it: “Stiamo assistendo a piogge intense in pianura capaci di ingrossare i fiumi, nevicate fuori stagione in montagna e un quadro termico anomalo, con temperature fino a 5-7°C sotto la media del periodo”.

Il Nord-Ovest inizia già a vedere schiarite, mentre il resto del Paese resta sotto cieli grigi, venti sostenuti e precipitazioni diffuse. Anche la Sardegna orientale non è esclusa dal peggioramento.

Da venerdì cambia tutto: meno vento e prime schiarite

Il cambiamento è già in arrivo. I modelli meteorologici indicano una svolta a partire da venerdì, con un progressivo miglioramento proprio sulle aree più colpite dal maltempo.

I segnali concreti:

attenuazione dei venti freddi;

precipitazioni in graduale esaurimento;

cieli più sereni tra Nord e Toscana.

Si tratta di una fase di transizione breve ma netta, che prepara il terreno a un ribaltamento completo nel giro di 48 ore.

Sabato torna la primavera: sole e temperature oltre i 20°C

La giornata di sabato segnerà il ritorno della primavera su tutta la penisola. Il cambiamento sarà evidente:

sole diffuso;

venti in ritirata;

temperature massime tra 20 e 21°C.

L’espansione di un promontorio anticiclonico stabilizzerà l’atmosfera, riportando condizioni più tipiche del periodo.

Pasqua con picchi fino a 25°C: il vero salto termico

Il momento più significativo arriverà con la Pasqua. Le previsioni indicano condizioni quasi estive per molte regioni, soprattutto al Centro-Nord.

Attese:

sole prevalente su gran parte d’Italia;

temperature fino a 25°C;

valori omogenei tra Nord e Sud (22-25°C).

Anche il lunedì di Pasquetta seguirà lo stesso schema, con condizioni ideali per attività all’aperto.

Il contrasto con la Settimana Santa sarà netto: in poche ore si passerà da un contesto quasi invernale a un clima pienamente primaverile.

Quanto piove davvero a Pasqua: i dati città per città

Secondo un’analisi di iLMeteo.it, la percezione di una Pasqua piovosa ha un fondamento, ma varia molto da zona a zona.

Le città più esposte:

Firenze e Napoli: 40% di probabilità di pioggia;

Roma: 38%.

In pratica, nel Centro-Sud piove circa 4 Pasque su 10.

Le temperature invece mostrano un trend in crescita, con valori medi sempre più elevati negli ultimi anni.

Milano e il “clima estremo”: tra caldo e temporali

Milano rappresenta un caso emblematico di variabilità climatica. Negli ultimi 20 anni si alternano:

Pasque molto calde (24,8°C nel 2011);

episodi di temporali intensi.

Questo andamento riflette un aumento dell’energia atmosferica, legato a temperature più alte.

Firenze, Roma e Napoli: tra instabilità e nuove tendenze

Firenze condivide con Napoli il primato di città più piovosa a Pasqua. Spicca il 2010, particolarmente bagnato. Allo stesso tempo registra forti escursioni:

picchi di 23,7°C (2000);

minime sotto i 5°C.

Roma mostra invece un cambiamento più evidente. Negli ultimi anni si registra una sequenza di Pasque calde e soleggiate (22-23°C), in contrasto con episodi passati:

temporali intensi nel 2005;

temperature minime fino a 0,2°C nel 1978.

Napoli evidenzia un altro fenomeno: non solo piove spesso, ma le precipitazioni sono più intense rispetto al passato. Le minime raramente scendono sotto i 9-10°C e il vento è frequente.

Palermo e Cagliari: caldo record e vento forte

Palermo sorprende per il forte aumento delle temperature. Se un tempo era difficile superare i 21°C, oggi valori oltre i 25°C sono sempre più comuni. Il record recente è significativo: 31°C registrati il 30 marzo 2024.

Cagliari resta una città relativamente secca, ma a Pasqua piove nel 35% dei casi. Il dato più rilevante riguarda il vento: presente nel 55% delle giornate e raffiche fino a 100 km/h.