Nuove ondate di calore in arrivo a metà luglio

Un fronte freddo ha interrotto la morsa dell’anticiclone africano, dominante nelle ultime settimane. L’arrivo di aria più fresca ha trasformato il panorama meteorologico, specialmente al Centro-Nord, dove temporali violenti, grandinate e raffiche di vento hanno segnato il weekend.

Federico Brescia, meteorologo di www.iLMeteo.it, spiega: “Un netto cambio di scenario si è verificato grazie a un fronte freddo che ha portato un ricambio d’aria, ma anche molta instabilità”. Le regioni settentrionali e centrali hanno subito il maggiore impatto, con un primo calo delle temperature nelle pianure del Nord.

Temporali e grandinate al Centro-Nord

Il weekend ha visto fenomeni estremi, con temporali intensi accompagnati da grandine e venti di downburst. Le aree più colpite includono le regioni del Centro-Nord, dove il contrasto tra l’aria calda preesistente e il fronte freddo ha generato instabilità. Un evento eccezionale si è verificato domenica mattina davanti al Levante Ligure, con la formazione di una supercella temporalesca. “Fino a pochi anni fa, le supercelle in questa zona erano rare e limitate all’autunno. Ora, a luglio, la temperatura del Mar Ligure, salita a 28°C, ha fornito l’energia per fenomeni così intensi”, sottolinea Brescia. Questo fenomeno evidenzia come il riscaldamento delle acque marine influisca sull’aumento di eventi estremi.

Sud ancora nella morsa del caldo

Mentre il Centro-Nord respira aria più fresca, il Sud rimane sotto l’influenza della canicola africana. Le temperature elevate continuano a dominare, con valori che superano la media stagionale. Tuttavia, nella giornata di lunedì 7 luglio, il tempo si presenta stabile quasi ovunque, con residui temporali all’alba su Triveneto e regioni del medio-alto Adriatico. Le temperature al Centro-Nord si mantengono gradevoli, tra i 21 e i 24°C per le minime e tra i 28 e i 32°C per le massime, in linea con un’estate più classica.

Previsioni per i prossimi giorni

Lunedì 7 luglio, il Nord vedrà temporali su Lombardia e Nord-Est, soprattutto in serata, mentre il Centro godrà di un clima soleggiato con isolati rovesci sull’Appennino. Al Sud, il sole prevale, salvo qualche pioggia in Campania. Martedì 8 luglio, i temporali si concentreranno al Nord-Est, mentre il Centro e il Sud registreranno condizioni soleggiate con caldo moderato. Mercoledì 9 luglio, il bel tempo dominerà l’Italia, con temperature piacevoli e un caldo più sopportabile anche al Sud. Tuttavia, gli esperti avvertono: “Una nuova ondata di caldo africano potrebbe investire il Paese nella seconda metà di luglio, riportando temperature elevate”.

Verso un’estate più classica?

Dopo i recenti fenomeni estremi, l’Italia sembra avviarsi verso un clima più in linea con l’estate tradizionale, con valori termici moderati e una pausa dalla calura intensa. Tuttavia, l’anticiclone africano potrebbe riprendere forza già dal prossimo weekend, secondo i modelli meteorologici. Questo andamento altalenante riflette i cambiamenti climatici in corso, che alternano fasi di caldo estremo a brevi periodi di instabilità. Il riscaldamento globale e l’aumento delle temperature marine, come nel caso del Mar Ligure, giocano un ruolo chiave nell’intensificazione dei fenomeni meteorologici estremi.