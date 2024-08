Le previsioni di Ilmeteo.it

L’inizio della settimana sarà segnato da una forte instabilità meteorologica che colpirà diverse regioni italiane. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, un ciclone alimentato da correnti instabili provenienti dal Nord Europa causerà piogge e temporali a partire dal Nord Est, con un’estensione progressiva del maltempo verso il Sud nella giornata di martedì 20 agosto. Le previsioni mettono in guardia contro possibili fenomeni estremi, come nubifragi e grandinate, che potrebbero colpire duramente aree come la Romagna e le Marche.

Martedì: il maltempo si sposta verso Sud

Mentre al Nord il tempo andrà via via migliorando già a partire da martedì, le regioni del Sud dovranno fare i conti con condizioni meteo particolarmente instabili. Sono attesi temporali intensi e un significativo calo delle temperature, specialmente lungo il versante adriatico. Questo quadro meteorologico caotico renderà il Sud Italia il punto focale della perturbazione, con un alto rischio di fenomeni violenti e improvvisi.

Mercoledì: ritorno del bel tempo con l’anticiclone africano

A partire da mercoledì 21 agosto, il ciclone lascerà spazio all’arrivo dell’anticiclone africano, che riporterà la stabilità atmosferica su gran parte dell’Italia. Il sole tornerà a splendere, e con esso arriverà anche un sensibile aumento delle temperature, con punte che potrebbero raggiungere i 35°C in regioni come Sicilia, Calabria e Puglia. Questo ritorno dell’alta pressione porterà un clima decisamente estivo, sebbene più caldo del normale per il periodo.

Previsioni dettagliate: cosa aspettarsi giorno per giorno

Lunedì 19 agosto sarà caratterizzato da temporali sparsi al Nord, con fenomeni più intensi lungo le regioni adriatiche del Centro e al Sud, dove è previsto un crollo delle temperature. Martedì 20, il maltempo si concentrerà soprattutto al Sud, mentre il Nord vedrà un graduale miglioramento. Mercoledì 21, la situazione sarà decisamente più tranquilla, con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per qualche rovescio isolato sui rilievi del Sud.

La tendenza: caldo africano in arrivo

Con l’espansione dell’anticiclone africano su tutto il Paese, le temperature sono destinate a salire nuovamente, riportando condizioni di caldo intenso. Questo scenario proietterà l’Italia in un clima tipicamente estivo, con valori termici ben al di sopra della media stagionale.