Previsioni meteo

Ancora clima marcatamente instabile quello previsto per domani in Sicilia. Nuvole e pochi spazi sereno nel corso della mattinata con situazione in peggioramento nelle ore pomeridiane e serali con piogge e temporali.

Temperature in calo nelle massime. Venti a rotazione ciclonica, tendenti a disporsi da E-SE al suolo e da S-SO in quota. Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia da poco mossi a mossi.