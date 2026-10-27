Le previsioni

Per il ponte di Ognissanti l’Italia si prepara a un cambio di passo: correnti più fredde in arrivo dal Nord Europa porteranno rovesci sparsi soprattutto sulle regioni adriatiche e al Sud. Non sarà un weekend di maltempo ovunque: secondo le previsioni di 3bmeteo, nel resto del Paese l’anticiclone dovrebbe garantire ancora parecchio sole.

Meteo weekend Ognissanti: cosa sta cambiando

Il motore del cambiamento è l’aria fredda di origine russo-scandinava. Già nella seconda parte della settimana le correnti scendono verso i Balcani e nel fine settimana l’afflusso dovrebbe intensificarsi. A favorirlo è proprio l’anticiclone, che si allunga verso nord e apre la strada al freddo sul suo lato orientale. I primi segnali di instabilità sono attesi già venerdì 30 ottobre.

Meteo sabato 31 ottobre: dove piove

Sabato le nuvole più compatte si concentreranno, a tratti, sul versante adriatico. Le zone più esposte alla pioggia sono queste:

tra Abruzzo e Puglia ;

e ; sul versante ionico, cioè Basilicata , Calabria e Sicilia ionica ;

, e ; sui settori orientali della Sardegna.

Nel resto d’Italia prevarrà l’anticiclone, con tempo più soleggiato.

Meteo domenica 1 novembre: piogge sparse e più nuvole al Nord

Il giorno di Ognissanti l’instabilità continuerà a farsi sentire a tratti tra Adriatico e Ionio. Piogge sparse sono previste:

dalle Marche alla Puglia ;

alla ; su Calabria e Basilicata ;

e ; nel centro-est della Sicilia.

Altrove ci sarà più sole. Sulla Pianura Padana, però, la nuvolosità tenderà ad aumentare da est.

Temperature in calo: quanto fa freddo

Con l’ingresso delle correnti da nord-est le temperature scenderanno, soprattutto sulle regioni adriatiche e al Sud. In queste zone, secondo 3bmeteo, i valori potrebbero portarsi di alcuni gradi sotto le medie stagionali.

Cosa succede a inizio novembre

Il raffreddamento del ponte potrebbe non essere un episodio isolato. Secondo i meteorologi di 3bmeteo, non è escluso che sia l’inizio di una fase più fredda nei primi giorni di novembre.