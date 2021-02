Le parole del fondatore del MoVimento 5 Stelle

Video di Beppe Grillo dopo le consultazioni con il premier Mario Draghi .

dopo le consultazioni con il premier . Il fondatore del M5S sul premier incaricato: «Persona aperta».

Beppe Grillo, in un video diffuso in serata, dopo le consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi, ha affermato: «Mi aspettavo il banchiere di Dio, invece mi sono trovato davanti un grillino: io vorrei iscrivermi, facciamo un meet up…».

Il fondatore del MoVimento 5 Stelle ha aggiunto che Draghi è «una persona aperta, finge, non finge, aspetterei quando farà le dichiarazioni che ha fatto a noi, in modo pubblico. Mi ha dato ragione su tutto».

«Sul reddito di cittadinanza – ha aggiunto – ha detto che è una gran cosa, che ora ci vuole per la pandemia. E poi che il Recovery fund è da completare e che resterà come lavorone quello fatto da Conte e dalle forze politiche. Ho proposto a Draghi di fare il ministero della transizione ecologico-sostenibile», aggiungendo che «ci saranno due tre persone, scelte da lui, una da noi, di spessore, che filtreranno gli investimenti futuri del paese. Abbiamo 80 miliardi che arrivano dall’Europa e 20 li diamo a aziende che rovinano l’ambiente».

La finanza «deve capire che non deve più speculare, così le banche, e guadagnare con la transizione ecologica. È tutto da riprogettare, siamo un paese vecchio», ha detto Grillo, che ha proseguito: «Lui mi ha ribadito che il concetto dell’ambiente lo tiene lui in primis così come il concetto del reddito di cittadinanza e del Recovery Fund, della pandemia e dei nuovi lavori. Lui sembra che ci sia. Ma prima di fargli fare il meet up e iscriverlo al M5S aspettiamo un attimo. Lui è una persona che mi chiama ‘l’Elevato’, ha anche senso dell’umorismo…ma io aspetterei un attimo. Sarete voi a decidere se andare o non andare, mandare affanculo questo o quell’altro».